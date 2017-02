Pistola in mano e passamontagna: bandito rapina una tabaccheria

MOGLIANO VENETO Rapinata all'alba di oggi, poco dopo le 6.30, una tabaccheria in via Torni a Mogliano Veneto. Un bandito, con il volto travisato e armato di pistola, è entrato nel negozio costringendo la moglie del titolare a consegnare l'incasso della giornata di martedì, una somma di circa 5mila euro. L'uomo, vestito con jeans e giubbino verde, si è poi dileguato a piedi. L'episodio, interamente videoripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è al centro di un'indagine dei carabinieri di Treviso che in queste ore stanno cercando di dare un volto al malvivente, probabilmente un pregiudicato della zona, già noto. Il colpo, in base al video pubblicato dal sito Tribuna.it , è durato all'incirca 30 secondi.