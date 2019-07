Abbraccia un anziano e gli sfila il rolex dal polso, ladra incastrata dalle telecamere

I carabinieri di Mogliano Veneto, nel pomeriggio di ieri, al termine di accertamenti investigativi, hanno denunciato una nomade di origine spagnola, R.D. 21enne, senza fissa dimora con numerosi precedenti penali, responsabile di un furto con destrezza, portato a termine con la tecnica “dell’abbraccio” il 27 giugno scorso in via Barbiero di Mogliano. In quella occasione la giovane aveva scelto la propria vittima in un 86enne di Mogliano e dopo averlo avvicinato, con uno stratagemma, lo abbracciava sfilandogli il prezioso Rolex dal polso. L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini carpite dalle telecamere di video sorveglianza cittadine confrontate con le foto delle persone dedite a questo particolare tipo di reato di cui la giovane è una vecchia conoscenza. Nonostante la sua giovane età, infatti, risulta implicata in numerosi altri episodi dello stesso tenore portati a compimento sull’intero territorio nazionale.