Malore fatale mentre è al lavoro, muore un 45enne

MOGLIANO VENETO Tragedia nella mattinata di oggi, mercoledì, poco dopo le 10, all'interno dell'azienda "Sige" di Mogliano Veneto, in via Gioberti. Un uomo di 45 anni, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto a causa di un malore, probabilmente un infarto, da cui è stato colto mentre si trovava in azienda. Inutili i soccorsi da parte dei medici del Suem 118 che hanno invano tentato, a lungo, di rianimare il malcapitato. Grande choc tra i colleghi che hanno assistito al dramma, senza poter far nulla per salvare l'uomo.