Sabato a Mogliano Veneto il "Social day": ecco tutto il programma

MOGLIANO VENETO Bambine e ragazze, bambini e ragazzi moglianesi cittadini attivi e protagonisti sabato prossimo (14 aprile) del Social Day, una giornata simbolo dell’impegno civile e della solidarietà, che si celebra in tutta Italia. In Piazza Caduti per l’intera mattinata, studenti delle scuole cittadine e associazioni del volontariato saranno fianco a fianco per testimoniare l’impegno civile che si concretizzerà nella vendita di oggetti autoprodotti per finanziare progetti a sostegno dei diritti dei minori in Sud America. Tutto avrà inizio alle 9.00 con l’allestimento del mercatino, proseguirà con animazioni per tutta la mattinata, alle 11.00 il Sindaco Carola Arena darà il proprio saluto ai partecipanti, e alle 12.00 un girotondo collettivo darà l’appuntamento all’edizione del prossimo anno.

Il Social Day (www.socialday.org) è un progetto di cittadinanza attiva e partecipazione giovanile rivolto ai ragazzi di tutte le fasce di età, dalle elementari fino alle superiori, e ai gruppi informali (scout, centri di aggregazione giovanile, Consigli Comunali dei Ragazzi…) al fine di implementare, grazie all’esercizio dei propri diritti, la diffusione di una cultura di solidarietà e di volontariato. “La nostra città è tra i sostenitori del progetto nazionale del Social Day perché consente ai nostri giovani di rendersi protagonisti, mettendo in pratica i grandi principi e le belle intenzioni. Sono loro a metterci le mani, a dare il proprio tempo per realizzare prodotti e raccogliere fondi per dare un aiuto a loro coetanei meno fortunati. Sono i bambini la parte più vulnerabile della nostra società e sappiamo che in tante parti del mondo viene negata loro la possibilità di vivere un’infanzia serena e di speranza. Il Social Day è uno stimolo importante, ma noi dobbiamo fare in modo che l’impegno vada anche oltre”, commenta il Sindaco Carola Arena.

Sabato, oltre al Mercatino della solidarietà di Piazza Caduti, a cura delle scuole Collodi, Olme, Vespucci, A. Frank, Piranesi, Dante, R.L. Montalcini, con vendita di libri, giocattoli, oggetti prodotti dai bambini, saranno molte le attività che impegneranno i giovani moglianesi, da vari giochi e banco dolci alla mostra delle attività del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, al Treatrino “Ti racconto il Social Day” a cura della Collodi, ai laboratori di pittura e lavori con il legno, “crea il tuo gufo”, crea braccialetti e sacchetti profumati, letture a cura insegnanti e mamme. A cura delle Piranesi ci saranno visite guidate alla Chiesa di Santa Maria Assunta, a cura di CEIS, un laboratorio di giardinaggio con semina e decorazione di piccoli vasi, e laboratori creativi, per realizzare piccole borsine, cartotecnica e stampi con verdure e braccialetti, a cura dell’Associazione Il Pesco, un laboratorio di riciclo creativo, a cura dell’Associazione Il Castello un laboratorio di pittura “tecnica dripping”, laboratorio di pittura magliette, borse e sacchetti di carta. I ragazzi sono invitati a portare una maglietta bianca da dipingere insieme. Ci sarà anche un grande gioco dell’oca con i ragazzi a fare da pedine. A cura del Gruppo Musicale Città di Mogliano, ci sarà l’iniziativa “Tutte le danze dal mondo” con il Gruppo Migranti impegnato in danze e musiche, animazione e movimento, a cura di Leva Civile, scuola Montalcini e GAS, ci sarà una raccolta alimentare, con punto ristoro. Inoltre il Centro Sociale sarà aperto dalle 10 alle 12 per visitare la mostra “Don Milani: da Barbiana a Mogliano Veneto”. L’Associazione NATSper Onlus, gestirà un punto info.

“Questa giornata è un momento di incontro festoso al termine di un percorso educativo che, nelle riunioni del CCR e nelle scuole, svolge attività finalizzate a far conoscere i diritti dei ragazzi, educare alla solidarietà come contributo per limitare le ingiustizie e le disuguaglianze. Grazie a nome dell’Amministrazione a tutti i docenti coinvolti e alle associazioni del territorio che sono a fianco dei nostri ragazzi”, commenta Daniele Ceschin, Assessore alla Politiche Educative. Il progetto “Social Day: nuovi cittadini dal locale al globale” è finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e organizzato nell’area trevigiana dall’associazione Nats per… Onlus e dalla Cooperativa Kirikù. Il Social Day, nato in Scandinavia negli anni ‘60, in Italia è stato ripreso nel 2006 dall’associazione NATsper che si occupa di progetti per la tutela dei diritti dei bambini. Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi di Mogliano ha aderito al progetto dal 2011, con il supporto dell’Amministrazione Comunale, coinvolgendo alunni, insegnanti, genitori e associazioni del territorio nella raccolta di fondi.