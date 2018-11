Stalking in condominio, 45enne finisce a processo

Sette anni di guerra fra androni e scale, pianerottoli e spazi comuni. Sette anni di dispetti, inseguimenti, molestie e minacce che sono costati ad un 45enne di Mogliano un processo per stalking e un secondo procedimento per minaccia, che arriverà in aula a dicembre. I fatti si sono svolti a Mogliano e sono avvenuti, secondo le ricostruzioni della Procura, tra il 2011 e il 2018. A infiammare l'atmosfera di un condominio del centro sarebbero stati i rumori provenienti dall'appartamento al piano di sotto rispetto all'abitazione del 45enne, che viveva in casa con i genitori. A causare il baccano una famiglia con figli piccoli che non avrebbe dato tregua all'imputato, impedendogli di dormire alla notte. E così l'uomo avrebbe deciso di rendere pane per focaccia, scatenandosi in rumori molesti alla sera, dispetti di ogni tipo, inseguendo i "rumorosi" per scatenare delle furibonde litigate negli spazi comuni e arrivando anche alle minacce senza peli sulla lingua.

La famiglia presa di mira, non riuscendo a calmare le acque, ha quindi deciso di vendere l'appartamento. Ma nello scorso gennaio, a seguito dell'ennesima denuncia si è mossa l'autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare dell'allontanamento e del divieto di avvicinamento al 45enne. Solo a quel punto le acque si sono calmate. Ieri in aula c'è stata la sfilata dei testi. Si torna davanti al giudice con l'inizio dell'anno per la conclusione del processo e la sentenza.