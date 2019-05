Male di vivere, ex guardia giurata di 27 anni si uccide

Tragedia del male di vivere nel tardo pomeriggio di sabato a Mogliano, all'interno di un'abitazione di via Monte Pelmo. Un 27enne originario di Venezia, ex guardia giurata di "Sicuritalia", si è tolto la vita esplodendosi al torace un colpo di pistola. Il giovane, non in cura e mai ricoverato per problemi di tipo psichico, sarebbe stato affetto dalla depressione. L'arma utilizzata per uccidersi, una pistola Browning calibro 9, regolarmente detenuta, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Mogliano Veneto.