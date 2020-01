In auto con un coltello in tasca, 18enne denunciato

In tasca teneva un coltello a serramanico della lunghezza di ben 15 centimetri. Questo quanto hanno scovato i carabinieri di Mogliano Veneto, nel corso della serata del 19 gennaio, fermando e controllando un’autovettura sospetta che si aggirava lungo il Terraglio. A bordo vi erano due cittadini albanesi, entrambi con precedenti. I militari, pertanto, hanno proceduto ad un accurato controllo sia del veicolo che degli stranieri. Uno dei due, B.F., poco più che maggiorenne, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. L’arma è stata immediatamente messa sotto sequestro, mentre lo straniero è stato denunciato per porto abusivo di strumenti atti ad offendere.