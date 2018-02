Ladri razziano la "Agritorni" di Mogliano, spariti due trattori

MOGLIANO VENETO Raid nella notte all'interno dell'azienda agricola "Agritorni" di Mogliano Veneto, in via Torni. Ignoti, dopo aver forzato il portone d'ingresso del capannone, hanno trafugato due trattori della Fendt dal valore di viverse decine di migliaia di euro. A scoprire il furto è stato il proprietario, Federico Donà, che non ha potuto far altro che allertare i carabinieri. Sull'episodio indagano ora i militari di Mogliano Veneto. Si ipotizza il furto su commissione con i mezzi forse destinati ad essere rivenduti all'estero o fuori regione.