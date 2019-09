Truffa degli oggetti sacri da restaurare, rom rinviati a giudizio

Un prezzo pattuito per il restauro di alcuni oggetti sacri di 2mila euro salito all'astronomica cifra di 62mila che avrebbero cercato di farsi dare con le minacce. «Siamo rom, se non paghi a te e alla tua famiglia potrebbero accadere cose brutte». Per questa truffa ai danni di don Elio Girotto, parrocco di Campocroce, oggi, giovedì, il gup di Treviso Gianluigi Zulian ha rinviato a giudizio il 60enne Ercole Hudorovich e il figlio 24enne Abramo (entrambi difeso dall'avvocato Andrea Zambon) che il 12 maggio del prossimo anno dovranno presentarsi davanti al Tribunale penale di Treviso in composizione collegiale per rispondere dei reati di estorsione e sostituzione di persona.

A denunciarli è stato proprio il parroco di Campocroce che di fronte all'enormità delle richieste economiche dei due nomadi ha prima pagato suddividendo gli oltre 60 mila euro in tranches ma poi ha deciso di non sottostare al ricatto e messo di fronte a nuove minacce non ha avuto paura decidendo di chiedere aiuto all'autorità giudiziaria. Per convincere il parroco di Campocroce a scucire il denaro Ercole e Abramo Hudorovich srebbero anche arrivati alle minacce.

«Parleremo male di te in giro se non ci paghi -gli avrebbero detto- e sparleremo di te ai tuoi parrocchiani, diremo cose che ti faranno vergognare. Siamo rom, hai capito? Paga altrimenti a te e soprattutto alla tua famiglia potrebbero succedere delle brutte cose». Davanti ai giudici Ercole e Abramo Hudorovich dovranno rispondere anche di sostituzione di persona avendo presentato a don Girotto una fattura a nome di una azienda della provincia di Monza e Brianza, sostituendosi così ai rappresentanti legali dell'impresa che sarebbe in realtà del tutto estranei al raggiro.