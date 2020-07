Convinta a fare un bonifico da un finto impiegato di banca

Agganciata con un sms e convinta ad inviare un bonifico di 1500 euro, il tutto fingendosi dipendente di un istituto bancario. I carabinieri di Mogliano Veneto hanno identificato e denunciato l'autore del raggiro, un 30enne napoletano. Il campano, lo scorso 2 maggio, ha inviato un messaggio sul cellulare di una 65enne moglianese. La malcapitata, dopo aver inviato il denaro, si è resa conto di essere finita vittima di un raggiro e si è rivolta ai militari dell'Arma moglianese.

Nel corso dei controlli svolti dai carabinieri, durante il week end, i militari del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto hanno denunciato un 29enne marocchino, residente a Montebelluna. Il giovane, fermato lungo Borgo Treviso, è stato trovato in possesso di un coltello lungo 12 centimentri che è stato sequestrato. Una lama da 18 centimetri è stata inoltre sequestrata ad un operaio 21enne, a Vedelago. Il ragazzo, denunciato a sua volta, stava percorrendo via circonvallazione, alla guida della sua Lancia Y. Infine un marocchino di 22 anni, residente a Moriago, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile per inosservanza al divieto di rientro nel centro abitato di Conegliano.