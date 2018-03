A Mogliano la giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione e della bandiera

MOGLIANO VENETO La Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera è stata istituita come festività civile nel novembre del 2012, con l’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di cittadinanza e riaffermare e consolidare l’identità nazionale attraverso la memoria civica, in commemorazione del 17 marzo 1861, data storica in cui fu promulgata la legge n. 4671 del Regno di Sardegna con la quale si proclamò ufficialmente la nascita del Regno d'Italia, decretando così l’unità dell’Italia.

A Mogliano Veneto il 157° anniversario di questa Giornata si celebra in Piazza Caduti. Alle ore 10.25 è fissato il ritrovo delle autorità, insieme alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, alle Sezioni di Mogliano Veneto e Preganziol dell’ANPI e al Gruppo musicale Città di Mogliano, per poi iniziare con l’alzabandiera alle ore 10.30 la cerimonia, alla quale la cittadinanza è invitata a partecipare.

“La celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera – ha sottolineato il sindaco, Carola Arena – è importante per mantenere vivo quel sogno realizzato 157 anni fa con l'impegno, la tenacia e il sacrificio di tanti italiani. Questo anniversario ci riporta alle nostre radici e ai valori di coesione nazionale, di libertà, di democrazia che sono sempre di attualità, anche in epoca di globalizzazione e di proiezione europea del nostro Paese. Come Amministrazione, insieme alla cittadinanza, desideriamo ricordare e onorare il coraggio e l'intelligenza di quanti seppero far convergere forze e volontà per costruire così il cammino nuovo di un popolo. Le loro lotte ci spronano ancora ad andare avanti e a rimuovere gli ostacoli che limitano diritti e opportunità, anzitutto alle generazioni più giovani.” Alle ore 16.00, a conclusione della Giornata, l’ammainabandiera a cura dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche.