Mogliano Veneto: entro il prossimo autunno l'ampliamento del circolo anziani

MOGLIANO VENETO Saranno avviati nel prossimo autunno i lavori di ampliamento del Centro anziani di Mogliano Veneto. Giovedì mattina si è svolto un nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale e il Direttivo dell’associazione Centro Ricreativo Anziani, che lo ha in gestione, nel corso del quale è stato presentato e condiviso il progetto preliminare, frutto di precedenti momenti di confronto, cherecepisce le indicazioni e le richieste formulate dagli anziani. All’incontro per l’Amministrazione, oltre al Sindaco, erano presenti gli assessori ai Lavori Pubblici ed al Sociale, Catuzzato e Baù, e la responsabile dell’ufficio lavori pubblici, architetto Licia Casarin.

Mercoledì prossimo nuovo e probabilmente definitivo incontro per avere eventuali osservazioni e poter avviare la fase della progettazione definitiva ed esecutiva e poi l’iter per l’appalto e l’assegnazione dei lavori. Si tratta di un intervento di rilevante portata, per un investimento di circa 800 mila euro, che porterà ad ampliare, per circa 220 metri quadrati, gli spazi a disposizione degli anziani per le attività che vengono svolte, a realizzare un nuovo porticato nella parte sud, rifare cucina e bar, mettere a norma tutti gli impianti, realizzando la climatizzazione degli ambienti. “Per noi, come abbiamo avuto modo di affermare in varie occasioni, questa è una priorità. La città deve essere riconoscente all’Associazione, punto di riferimento importante per oltre 1300 anziani, e fonte per loro di una socialità importantissima, grazie alle attività che vengono proposte e svolte. Avere in città chi si occupa con questi risultati, di accompagnare nell’invecchiamento attivo i nostri familiari è una opportunità che va sostenuta. Lo facciamo anche grazie a questo ampliamento che doterà il Centro anziani degli spazi necessari”, ha dichiarato il Sindaco Carola Arena. Il Circolo Ricreativo Anziani di Mogliano Veneto, presieduto da Luigi Scandolin, è in continua crescita, sia in qualità dei servizi erogati, sia per numero di soci che sono diventati 1350, facendone il Circolo Anziani più grande d’Italia.