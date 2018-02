Mogliano Veneto, via al cantiere Ex Macevi: i posti auto in centro non diminuiranno

MOGLIANO VENETO Mantenere inalterato il numero di posti auto a disposizione dei cittadini nell’area interessata dal cantiere ex Macevi, durante i lavori. E’ questo l’obiettivo di un accordo raggiunto tra l’amministrazione comunale e la società Altinos che realizzerà l’intervento e che riguarda le aree da esso interessate, attualmente utilizzate a parcheggio pubblico.

Si tratta, in particolare, dell’area situata tra via Verdi e Via Zermanesa che è parte del cantiere che la società ha già iniziato ad allestire dopo aver ottenuto i permessi a costruire. Da lunedì prossimo, 19 febbraio, l’area in questione sarà interdetta al pubblico, per cui l’Amministrazione è corsa ai ripari per evitare che per la durata del cantiere vadano persi i posti auto che finora erano a disposizione, con conseguente disagio per i cittadini. L’accordo raggiunto prevede, finché non sarà realizzato e fruibile il nuovo parcheggio pubblico a sud del cimitero, saranno ricavati altrettanti posti auto ampliando, a carico della Altinos, l’area a parcheggio retrostante il Centro Sociale.

“Abbiamo riscontrato la massima collaborazione da parte della Altinos e della famiglia Bovolato a limitare i disagi del cantiere, tenendo conto che si tratta di un intervento importante che durerà almeno una decina di mesi. Con la Altinos abbiamo concordato questa soluzione per i posti auto, ma abbiamo anche ricevuto assicurazioni che sarà posta la massima cura nella realizzazione delle opere, in modo da limitare al massimo il disagio per i residenti”, ha commentato il Sindaco Carola Arena. Sul tema si erano confrontati, col Sindaco e i responsabili della Altinos, i progettisti, l’architetto Sist dirigente del settore pianificazione del Comune e il Comandante della Polizia Locale, Forte.