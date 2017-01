Malore fatale mentre è alla guida: ingegnere muore d'infarto

MOGLIANO VENETO Tragedia domenica mattina a Mogliano Veneto tra via Zermanesa e via Svevo. Un automobilista, Claudio Casini, 75 anni, di professione ingegniere, ha avvertito un forte malore mentre si trovava alla guida: l'uomo è riuscito ad accostare il suo mezzo, una Ford Fiesta, e a dare l'allarme. Purtroppo i medici del Suem118, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. A colpire il 75enne sarebbe stato un infarto. Carlo Casini viveva con la famiglia in via Olme, non molto distante da dove è avvenuto l'episodio: tra i primi ad accorrere a soccorrere l'uomo è stata proprio la moglie e la figlia dell'uomo. Il traffico nella zona, per consentire le operazioni di soccorso, era stato preventivamente bloccato. Ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile.