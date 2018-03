Il Comune di Mogliano cerca volontari per il ruolo di nonno vigile

MOGLIANO VENETO Il servizio dei “vigili d’argento” oltre ad essere sempre più apprezzato e richiesto da scuole e famiglie a garanzia della sicurezza negli attraversamenti pedonali nelle vicinanze delle scuole dell’obbligo, è uno degli esempi più consolidati di invecchiamento attivo, con la valorizzazione sociale del ruolo di anziani e pensionati. Il Comune di Mogliano, che lo gestisce in collaborazione con l’Associazione SOMS, è alla ricerca di candidati per coprire alcuni posti vacanti, in particolare quello dell'attraversamento pedonale di via Don Bosco funzionale alla scuola primaria Piranesi. Per questo è stato lanciato un appello finalizzato all’acquisizione di candidature per lo svolgimento delle attività di sorveglianza. Il progetto "vigili d'argento e territorio" gestito da SOMS è diretto a favorire l’integrazione sociale di anziani, tramite l’espletamento da parte loro di servizi socialmente utili alla cittadinanza.

I candidati, interessati a svolgere il compito di “vigili d'argento”, dovranno garantire la presenza negli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalla scuola (15 minuti prima e 15 minuti dopo rispetto all'orario di ingresso e di uscita) in tutti i giorni di frequenza previsti nel calendario scolastico e all'atto della candidatura devono essere in possesso dei alcuni requisiti, tra cui l’età non superiore ai 75 anni, il godimento dei diritti civili e politici, l’iscrizione alle liste elettorali, non aver riportato condanne penali definitive, non aver in corso procedimenti penali, l’idoneità fisica accertata dal medico di base. Tutti coloro che sono interessati a svolgere le attività di “vigile d'argento” devono presentare richiesta scritta alla S.O.M.S., utilizzando un modulo scaricabile dal sito del Comune o reperibile presso l’ufficio Cultura associazionismo e turismo del Comune, cui va anche riconsegnato (via Terraglio n. 3 - sede scuola ex Rossi - lunedì dalle 9.00 alle 12.00 – giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30).