Molinetto della Croda, confermata in appello l'assoluzione di tutti gli imputati

La Corte d'Appello di Venezia ha confermato le assoluzioni dell'architetto Annalisa Romitelli - all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio tecnico del Comune - dell'architetto Leopoldo Saccon e del geologo Celeste Granziera, questi due i tecnici della Tepco, lo studio che si occupò della consulenza per la redazione tecnica del Pat, indagati a vario titolo per disastro colposo, omicidio colposo e organizzazione di manifestazione pubblica senza autorizzazione in relazione ai fatti tragici del 2 agosto del 2014 quando a Molinetto della Croda, durante la "festa dei omi" l'esondazione del torrente Lierza provocò la morte di Luciano Stella, Giannino Breda, Maurizio Lot e Fabrizio Bortolin.

La decisione dei giudici di secondo grado, le cui motivazioni verranno depositate entro 90 giorni, è arrivata dopo che nell'udienza odierna è stato sentito il professor Luca Ferraris, membro della commissione nazionale grandi rischi che su incarico del Tribunale aveva redatto la relazione presentata durante il giudizio abbreviato contro cui si era appellata la Procura di Treviso. Per il sostituto procuratore Mara De Donà, il magistrato che aveva coordinato le indagini, i consulenti esterni e i tecnici del Comune sbagliarono, al momento della redazione del PAT del Comune di Refrontolo, perché non inserirono la zona del disastro tra quelle a rischio idrogeologico. Il gup Angelo Mascolo in primo grado decise però per la loro innocenza perché "il fatto non sussiste".