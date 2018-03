A Treviso arriva il Roller Day: viabilità modificata in centro, bus e corriere a rischio

TREVISO Mobilità di Marca, viste le importanti variazioni alla circolazione stradale in città per lo svolgimento della manifestazione The Roller Day, ha predisposto una serie di importanti variazioni al servizio urbano ed extraurbano nella giornata di domenica 11 marzo.

Considerato il rinvio a data da destinarsi della domenica ecologica in città, le variazioni per la circolazione delle corriere e degli autobus Mom saranno limitate solo dalle ore 8 alle ore 14. In caso di annullamento anche della manifestazione The Roller Day (che potrà essere comunicato solo domenica stessa da parte degli organizzatori, in base al meteo del giorno) il servizio di Mobilità di Marca si svolgerà invece senza nessuna variazione. Tutte le linee extraurbane saranno deviate sulla Tangenziale SR.53 e su Viale della Repubblica. Saranno quindi sospese le fermate Circonvallazione esterna (PUT): Porta S.Tomaso, Porta Fra Giocondo, Porta SS.40; Viale Montegrappa, Sant’Artemio, San Camillo e Santa Maria del Rovere. Inoltre, sempre domenica fino alle 14, la linea 104 non fermerà a: Lanzago di Silea, Fiera-Tre Santi e Porta Carlo Alberto. La linea 108 abolirà la fermata della Chiesa Votiva e la linea 101 salterà gli stop delle Stiore-Piazzale Pistoia e di San Giuseppe. I pendolari potranno però usufruire delle seguenti fermate alternative: per la linea 101 l'autostazione Lungo Sile Mattei e l'aeroporto. Per la linea 120: autostazione e istituto Lancenigo. Linea 106 – 110: autostazione Lungo Sile Mattei, Stiore-Piazzale Pistoia. Anche gli autobus urbani risentiranno delle pesanti variazioni alla circolazione in centro città. Nessuna delle linee urbane potrà entrare in centro storico, subendo quindi le seguenti modifiche:

LINEA 1: SERVIZIO SOSPESO nel tratto Stazione FS – Carità. Garantite le corse del mattino: da Ospedale 6:35, 7:06 e 7:35 ; da Carità 5,33; 7,05, 7,35. Il servizio è regolare nel tratto Stazione FS – Ospedale. Per il collegamento da Carità a Santa Maria del Rovere verrà istituita una navetta che circolerà dalle 8:00 alle 14:00 con frequenza ogni 30 minuti (compatibilmente con le condizioni del traffico). Percorso ad anello: Carità, S.Artemio, S.Maria del Rovere, Viale Brigata Treviso, Viale Brigata Marche (fermata provvisoria per Treviso centro), via Salsa, via Bassi, viale Felissent.

LINEA 3 e 10: Le corse da Fiera per Treviso non transitano in: Viale IV Novembre e viale Bixio; percorso della deviazione: via Borin, tangenziale SR.53, via Terraglio, Stazione FS. Il servizio è regolare nel tratto stazione FS – Fiera.

Linea 4: In entrambe le direzioni non transita per: centro storico (interno mura), Circonvallazione esterna (PUT), Viale Luzzati.

Linee 6-11-21: In entrambe le direzioni non transita per: centro storico (interno mura), Circonvallazione esterna (PUT), via Verdi e Viale Montegrappa (porta SS Quaranta).

Linea 7: SERVIZIO SOSPESO nel tratto Stazione FS – S.Artemio. Garantite le corse del mattino: da Stazione FS 7:10; da S.Artemio 7:24. Il servizio è regolare nel tratto Stazione FS – San Zeno - San Lazzaro.

Linea 9: In entrambe le direzioni non transita per: centro storico (interno mura), Circonvallazione esterna (PUT), Viale Monfenera, Viale della Repubblica.

Linea 55: In entrambe le direzioni non transita per: centro storico (interno mura), Circonvallazione esterna (PUT), Viale Luzzatti.

Linea 61: In entrambe le direzioni non transita per: centro storico (interno mura), Circonvallazione esterna (PUT), via Montello, via S.Pelajo (fino incrocio Viale Repubblica).