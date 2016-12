Bus: attivata la corsa sperimentale Ponte di Piave - Oderzo “Mercoledì al mercato”

ODERZO Il servizio, ha dichiarato il Sindaco di Oderzo Paola Roma, vuole dare una risposta alle richieste pervenute da parte di quei cittadini che per vari motivi devono recarsi nella vicina Oderzo. Ponte di Piave, nell'ambito della rete Città Sane, è da sempre vicina alle esigenze dei propri concittadini ed attenta al benessere psico-fisico della popolazione anziana. La corsa sperimentale permetterà infatti anche di raggiungere agevolmente l'ospedale opitergino, dove è prevista apposita fermata.

Tale servizio, ha concluso il Sindaco, è stato attivato grazie alla sinergia con la società MOM – Mobilità di Marca che ha sposato un modello di mobilità “green”. Il servizio, ha dichiarato l'Assessore ai Servizi Sociali Sante Morici, nelle giornate del mercoledì, in corrispondenza del mercato merceologico di Oderzo, è particolarmente richiesto da parte degli utenti che necessitano di raggiungere il centro cittadino ma che non dispongono di un mezzo proprio. Si tratta comunque di una sperimentazione per due mesi, fa sapere l'Assessore ai Trasporti Stefano Picco. L'Amministrazione comunale ha fatto propria un'esigenza manifestata soprattutto dai residenti nelle frazioni che non godono di un servizio di trasporto pubblico. Una mobilità intelligente, pulita e senza sprechi è l'obiettivo dell'Amministrazione comunale, ha concluso l'Assessore Picco, invitando per questo la popolazione ad “approfittare” di tale servizio, poiché solo sulla base dell'affluenza degli utenti potrà essere eventualmente prorogato.

I dettagli del servizio:

- Mercoledì 11 gennaio 2017

- Mercoledì 18 gennaio 2017

- Mercoledì 25 gennaio 2017

- Mercoledì 1° febbraio 2017

- Mercoledì 8 febbraio 2017

- Mercoledì 15 febbraio 2017

- Mercoledì 22 febbraio 2017

Corsa mattutina – Percorso e orari (le fermate sono quelle in uso al servizio extraurbano)

- Oderzo (8.05)

- Ponte di Piave (8.18) – Fermata Piazza Garibaldi e La Salute

- Negrisia (8.24) – Fermata Cimitero e Chiesa

- Roncadelle (8.30) – Fermata Casa Faganello e San Maurizio

- Ormelle (8.35)

- Oderzo Ospedale (8.41)

- Oderzo Autostazione (8.45)

Corsa di mezzogiorno – Percorso ed orari (le fermate sono quelle in uso al servizio extraurbano)

- Oderzo Autostazione (11.50)

- Oderzo Ospedale (11.54)

- Ormelle (12.05)

- Roncadelle (12.10) – fermata San Maurizio e Casa Faganello

- Negrisia (12.16) – fermata Chiesa e Cimitero

- Ponte di Piave (12.23) – fermata La Salute e Piazza Garibaldi

- Oderzo Autostazione (12.35)

Il servizio sarà a pagamento per l'utenza : 2,20 euro per l'andata e 2,20 euro per il ritorno e i biglietti si possono acquistare a: Ponte di Piave - Tabaccheria Barro Marisa – Piazza Garibaldi 43 e Edicola Rinaldo Flavio – Piazza Garibaldi 25; Negrisia - Cartoleria Drusian Sonia – Via Chiesa 49; Roncadelle_ Bar Mosquito – Via Negrisia 17