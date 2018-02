Mom: in arrivo nuovi investimenti tecnologici per promuovere eco-guida e sicurezza

TREVISO Mobilità di Marca ha pubblicato il bando di fornitura “Monitoraggio degli stili di guida”, per la dotazione di sistemi tecnologici dedicati alla flotta dei mezzi e la previsione di un investimento superiore ai 400 mila euro.

Mom ha scelto di inserire gli investimenti in sicurezza attiva dei veicoli nel nuovo Piano Industriale che sarà presentato in Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta e sarà successivamente portato all’attenzione dell’assemblea dei soci convocata per il 21 Febbraio prossimo. L’obiettivo è installare sulla flotta dei 450 mezzi, già dotata di sistemi di controllo satellitare da parte della Sala Controllo Esercizio, una nuova generazione di sistemi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), dispositivi di assistenza alla guida. Questi equipaggiamenti innovativi consentono di trovare soluzioni efficaci che permettono non solo di ridurre gli errori alla guida ma anche di contenere la spesa per il carburante e, di conseguenza, di emettere meno sostanze inquinanti nell’ambiente. Secondo uno studio effettuato dall’Università di Leeds in 7 Paesi europei – Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Svezia e Olanda – prendendo come campione una serie di veicoli con differenti alimentazioni, la riduzione di consumi ed emissioni medie è del -2,6% in città e del -5,8% nelle aree suburbane.

Il Presidente Giacomo Colladon: “Il sistema operativo è pensato per fornire in real time dati utilissimi anzitutto al nostro autista che, dal software di bordo, riceverà costanti indicazioni sulla corretta condotta di guida: gli verranno segnalate, ad esempio, frenate o accelerate brusche o una velocità di guida eccessiva, in modo da consentirgli una correzione immediata. Ben si comprende, quindi, come la tecnologia possa diventare un alleato dell’autista. Inoltre, il bando di gara prevede preliminarmente dei corsi di formazione per promuovere i principi della guida ecologica e sicura, oltre che destinati a spiegare il funzionamento degli apparati”. Prosegue il Presidente: “Voglio spiegare perché rigetto ogni parallelismo con il caso “del braccialetto Amazon”. E’ evidente che le finalità sono opposte: una azienda come Amazon punta, attraverso il controllo della produttività dei propri dipendenti, a massimizzare gli utili per meri scopi economici. Una azienda come Mobilità di Marca, che gestisce un servizio pubblico, è lontana anni luce da questa impostazione. Abbiamo scelto di investire nel meglio delle tecnologie informatiche internazionali per finalità chiare: aumento della sicurezza, per lavoratori e passeggeri, e promozione di stili di guida ecologici che riducano consumi ed emissioni dannose per l’ambiente. Siamo sicuri che queste finalità sono condivise anche dai nostri lavoratori, con i quali troveremo, in piena condivisione, le corrette forme di applicazione della nuova tecnologia e un corretto uso dei dati forniti”.

Sul fronte della tutela della privacy dei lavoratori, inoltre, l’azienda è chiara: “Questo delicato settore è ben disciplinato dalla normativa. I dati che ciascun apparecchio fornirà al sistema centrale, serviranno a creare una baseline cioè una modalità standard di guida e a evidenziare situazioni in contrasto con il comportamento virtuoso. Assieme al sindacato stabiliremo le regole d’ingaggio, le modalità e le finalità dell’utilizzo dei dati stessi. Ma la nostra proposta è chiara: se l’azienda risparmia - su incidenti, costo del carburante, riparazioni - è giusto condividere questo beneficio con i lavoratori che permettono di conseguirlo. Per questo vedremo in che termini stabilire una premialità per gli autisti che, grazie al loro impegno, garantiscono elevati standard di sicurezza e eco guida”. “Questo progetto va nella direzione indicata dal D.Lgs n.254 del 30 12 2016 che, a partire dal 2017, chiede di allegare alla programmazione economico finanziaria anche il Bilancio Sociale e il Reporting di Sostenibilità. Anche il legislatore, ci chiede infatti di affrontare con concretezza, e non come mere lettere d’intento, i temi ambientali, sociali ed attinenti il personale. L’investimento in tecnologie per il miglioramento delle condotte di guida – conclude il Direttore Generale, Giampaolo Rossi - investe quindi aspetti ambientali, risorse energetiche, emissioni di gas serra, i trasporti e la logistica. Questi sono i principi ispiratori degli obiettivi Europe 2020 e del Por-Fesr, e attraverso quest’ultimo fondo europeo, Mom si è aggiudicata ben due ambiti e ambiziosi progetti. Su queste tematiche l' Azienda è molto sensibile. Altre strumentalizzazioni non trovano spazio nella bontà degli obiettivi che si andranno a perseguire”. Va infine sottolineato che apparati tecnologici di questo tipo sono già in uso in numerose aziende di trasporto italiane, per questo il Garante sulla Privacy ha avuto modo di pronunciarsi più volte, sempre esprimendo parere positivo verso l’installazione degli apparati stessi.