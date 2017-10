Mom annuncia un nuovo sciopero: decine di corse a rischio cancellazione

TREVISO Nuovo stop per gli autobus cittadini e le corriere extraurbane della compagnia "Mom - Mobilità di Marca". Venerdì 27 ottobre la sigla SGB ha deciso di aderire a un nuovo sciopero che durerà per tutta la giornata.

La compagnia trevigiana ha annunciato poche ore fa che la sigla sindacale SGB Autoferrotranvieri Treviso ha aderito allo sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati. Pertanto, dalle ore 8.30 alle 12.29 e dalle ore 15.00 fino a fine servizio, il servizio di trasporto pubblico non potrà essere garantito in molte zone della provincia di Treviso. Le corse che inizieranno al di fuori dell’orario di sciopero svolgeranno regolarmente il servizio fino al raggiungimento del capolinea essendo garantiti, come da normativa, i servizi nelle ore a maggiore frequentazione. In particolare Mom ha voluto ricordare ai suoi clienti che per le linee: 101a e 101b il capolinea sarà Noale; per le linee 112a e 112b il capolinea sarà Montebelluna; per le linee 104a e 104b Motta di Livenza; per le linee 106a e 106b Castelfranco Veneto; per le linee 111a e 111b Crespano e per le linee 117a e 117b Ponte della Priula. Per i servizi Urbani di Conegliano, termine e ripresa del servizio avverranno da Via Garibaldi/Via Colombo; a Vittorio Veneto il termine e la ripresa del servizio saranno invece da Piazza Medaglie d’Oro. A Treviso lo sciopero del servizio urbano durerà dalle ore 8.10 alle 12.09 e dalle ore 14.40 a fine servizio. Termine e ripresa del servizio da Piazzale Duca d’Aosta, fronte Stazione Ferroviaria. Il dettaglio di tutte le corse garantite è consultabile cliccando QUI.