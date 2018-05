Mom, sindacato SGB Trasporti pronto a nuovi scioperi

TREVISO La Prefettura di Treviso, su comunicazione ricevuta da SGB per il rinnovo della procedura di raffreddamento, ha convocato per lunedì 14 lo stesso sindacato e l'azienda di trasporto pubblico trevigiana. SGB, attraverso il segretario Danilo Scattolin, fa sapere che la richiesta di rinnovo della procedura oltre all'approfondimento dei punti della stessa gia discussi nel precedente incontro, scaturisce dal fatto che in caso di inosservanza da parte di MoM degli accordi e impegni presi relativi al personale part-time frutto delle ultime trattative, sarà pronta ad intraprendere una nuova protesta dichiarando ulteriori scioperi di 24h non essendo più disposta a voltarsi indietro. Insomma un segnale forte e deciso che il sindacato vuole dare per invitare l'azienda a rimanere sul percorso stabilito non accettando nel modo più assoluto "deviazioni" che potrebbero penalizzare ulteriormente i lavoratori part-time, succubi di ingiustizie da tempo anche per volontà da parte di "qualcuno".