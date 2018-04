A "Villa delle Magnolie" di Monastier nonna Antonietta ha spento 102 candeline

MONASTIER Sono 102 le candeline spente ieri (domenica 15 aprile) da Antonietta Zanchetta. Attorniata da parenti e amici è stata festeggiata al Centro Servizi “Villa delle magnolie” di Monastier dove risiede dal 2017. Con le sue amiche ama trascorrere il tempo giocando a tombola. Nonna Antonietta è nata a Ponte di Piave nel 1916 durante la prima guerra mondiale. Undicesima di dodici figli. Trascorre il primo anno di vita in culla perché la madre non aveva abiti da metterle, ricorda a figli. Nel 1939 si sposa con Emilio Montagner e vengono descritti come “La più bella coppia del Piave”. Solare, sempre felice fino a quando il marito nella seconda guerra viene richiamato alla armi e prende servizio in Albania.

Al termine del conflitto torna in Italia a piedi e si ammala gravemente durante il viaggio di ritorno. Dopo qualche tempo viene a mancare. Rimasta vedova a 39 anni si trasferisce con le figlie di 9 e 11 a vivere con la suocera e la cognata. Per aiutare la famiglia svolge il lavoro prima di domestica e poi trova impiego presso la SATMA azienda che produceva dolci e marmellate. Viene descritta dalle figlie come una donna dal carattere forte, autoritario che nonostante le difficoltà della vita non si è mai lasciata abbattere anche grazie alla sua fede ed in particolare alla devozione a Santa Rita. Nonna Antonietta aspettava con ansia questo giorno e non è mancata la sua emozione quando ha visto attorno a se tanti familiari e amici che sono andati a trovarla. La giornata, iniziata con la celebrazione della S. Messa all’interno della cappella del Centro Servizi si è poi conclusa con la festa accompagnata dal musicista Paolo Furlan.