Monastier, paura in via Roma: auto a gpl si incendia

MONASTIER Attimi di tensione nella mattinata di oggi, lunedì, a Monastier in via Roma. Un'autovettura, una Audi A8 vecchio modello alimentata a gpl, si è incendiata forse a causa di un corto circuito. Sul posto, per mettere in sicurezza la vettura, sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso, i carabinieri di San Biagio di Callalta e la polizia locale di Monastier. La situazione, dopo l'iniziale preoccupazione dovuta alla presenza della bombola di gpl, è rapidamente tornato alla normalità.