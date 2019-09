Il bastone da passeggio cade in acqua, anziana muore cercando di raccoglierlo

Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30, lungo le sponde del fiume Meolo, a Monastier. Una donna di 98 anni, Vanda Stefanizzi, residente in zona, è morta annegata nel corso d'acqua cercando di raccogliere il bastone da passeggio che le era inavvertitamente caduto nel fiume. Per l'anziana, forse sottovalutando il pericolo, non c'è stato scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno recuperato il corpo, ormai privo di vita, della 98enne. Giunti anche gli infermieri ed i medici del Suem 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti anche i carabinieri di Treviso.

La scena è stata vista da due bambini che giocavano nei pressi del fiume e che sono corsi a chiamare degli adulti ma al loro arrivo la donna era già deceduta.