Arrestato lo stalker del sindaco: in manette un 50enne trevigiano

MONASTIER Tre anni sotto scacco di uno stalker. L’incubo sembra finito per Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo. Come riporta il Mattino di Padova la polizia ha arrestato un 50enne residente a Monaster in provincia di Treviso.

Dopo mesi di indagini le forze dell’ordine hanno individuato la persona che mandava centinaia di lettere, email, regali, foto e messaggi hard a primo cittadino. L’uomo sarebbe ora ai domiciliari. In casa gli agenti hanno trovato anche una pistola con la matricola illeggibile. Adesso la palla passa alla procura di Padova. Per tre anni il sindaco è stata stalkerizzata, con tanto di regali recapitati in comune e poi nella sua abitazione. Il blitz è scattato nei giorni scorsi, dopo le indagini portate avanti dalla polizia postale e ora per il sindaco Venturini l’incubo è terminato.