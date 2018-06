Folle inseguimento nel traffico: ubriaco, guida contromano. Con lui due ragazze minorenni

MONASTIER Si è lanciato nel traffico a velocità folle, infilando le auto che lo precedevano con manovre pericolose, incurante dei mezzi che provenivano in senso contrario. Un passaggio dietro all'altro "al limite", che non è passato inosservato ad una pattuglia della polizia locale di Jesolo che stava passando di lì. Dopo un inseguimento folle fino ai confini della provincia di Treviso, un giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Con lui all'interno dell'auto due giovani minorenni.

Quando hanno visto l'auto sfrecciare, gli agenti della Municipale si sono subito messi all'inseguimento di quella Bmw, trovando delle difficoltà per l'evidente disparità tra i due mezzi. Il fuggitivo, che viaggiava con due ragazze minorenni, nonostante i segnali d'allarme della polizia locale, ha proseguito la propria corsa spingendo ancor più il piede sull'acceleratore, costringendo gli altri automobilisti a brusche frenate e manovre all'estremo per schivare il veicolo che viaggiava al centro della carreggiata e contromano. L'inseguimento si è protratto fino a Monastier, dove la pattuglia ha perso di vista l'auto in fuga.

L'automobile è stata poi ritrovata poco dopo, incidentata, dentro ad un fossato in prossimità della cittadina trevigiana, senza persone a bordo. Alcuni testimoni hanno quindi riferito agli agenti di aver visto un giovane in costume da bagno a torso nudo scendere dal lato conducente, insieme a due ragazze, e nascondersi in un campo di mais nelle immediate vicinanze. A supporto della Municipale sono intervenuti i carabinieri di Silea, che assieme agli agenti jesolani hanno rintracciato i tre giovani. Il ragazzo, sottoposto all'alcol test, è stato trovato con un tasso di alcol nel sangue di 3 volte superiore al consentito. Inevitabile, per lui, la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. In ultima istanza gli sono state inflitte numerose sanzioni per violazione al codice della strada che gli hanno comportato la revoca della patente di guida.