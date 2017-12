Bimbo di due anni ingoia disinfettante, salvato dagli infermieri del Suem

MONASTIER Ha vissuto minuti di autentico terrore la madre di un piccolo, di appena due anni di età, che nel primo pomeriggio di oggi ha ingerito una sostanza solitamente utilizzata per le pulizie domestiche: si trattava di ipocloruro di sodio. Il piccolo è stato prontamente salvato dall'intervento degli infermieri del Suem 118 e trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, per effettuare gli accertamenti del caso. Fortunatamente il bimbo è in buone condizioni di salute e la mamma ha potuto tirare un sospiro di sollievo.