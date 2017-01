Malore all'alba, donna di 46 anni muore di infarto

MONASTIER Tragedia all'alba di oggi, mercoledì, all'interno di un'abitazione di via Casaria a Monastier. Una donna di 46 anni, Lorena Zamuner, è morta a causa di un improvviso malore avvertito alle 6 del mattino, al risveglio. Si è trattato probabilmente di un infarto ma non si esclude che possano essere svolto un esame autoptico per chiarire le effettive cause. Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del Suem118 che non hanno però potuto far nulla per salvarle la vita. Inutili le pratiche di rianimazione. Lorena Zamuner non era sposata e viveva con i genitori; a piangerne la scomparsa, oltre ai famigliari, anche i colleghi di lavoro che la amavano molto. La 46enne era occupata come impiegata da 30 anni presso un'azienda della zona, la Olivi Agricultura di via San Pietro Novello.