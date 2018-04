Monastier: Sandro Calvani presenta il suo ultimo libro e dibatte sullo sviluppo dell'umanità

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si parlerà del pianeta, dell'umanità e delle possibilità di uno sviluppo sostenibile lunedì 09 aprile alle ore 20.45 in centro polivalente a Monastier (piazza Marconi, 1), dove Luigi Calvani presenterà il suo nuovo libro “Le stelle non hanno paura di sembrare lucciole”, pubblicato da Editrice Ave. La serata, dal titolo “Quaranta storie di felicità per cambiare il mondo”, è organizzata dalla comunità di scout adulti Masci La Lanterna di Monastier, con il patrocinio del Comune. Sandro Calvani, consigliere per la programmazione strategica presso la Mae Fah Luang Fondation di Bangkok e docente universitario di Politiche per lo Sviluppo sostenibile e gli Affari umanitari nell'incontro sarà introdotto ed affiancato da Clelia Daniel, di Monastier, una lunga esperienza internazionale all'interno delle Ong. Il libro di Calvani è incoraggiante e concreto: racconta quaranta persone, le più diverse, che affrancandosi da una noiosa quotidianità, sono riuscite a raggiungere la felicità e a cambiare il loro mondo.

Gallery