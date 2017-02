Mondo Convenienza partecipa a "Treviso sposi" e regala una speciale card sconto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Mondo Convenienza partecipa a "TREVISO SPOSA", l'appuntamento punto di riferimento per i futuri sposi dove potranno trovare le più interessanti proposte di prodotti e servizi dedicate al matrimonio. Nella location del Best Western Premier BHR Treviso hotel, il gruppo leader nel settore dell'arredamento sarà presente con uno stand "Scatta l'Amore", dove ai futuri sposi sarà possibile farsi scattare una foto ricordo in un romantico corner fotografico e ricevere una card sconto "Speciale sposi 10%" presso tutti i punti vendita Mondo Convenienza.