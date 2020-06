Malore dopo la sniffata di cocaina, grave ragazza 18enne

Una ragazza di appena 18 anni, F.A., si trova ricoverata, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale a Castelfranco Veneto, in seguito ad un grave malore da cui è stata colpita dopo aver assunto della cocaina. L'episodio è avvenuto nella tarda serata di domenica, poco dopo le 22, a Monfumo, all'interno dell'abitazione in cui la giovane vive con i genitori, entrambi presenti in casa quando si è consumato il dramma. La 18enne era con un amico che ha subito lanciato l'allarme ai famigliari della ragazza e poi al 118: il cuore della ragazza si era fermato. Sul posto sono intervenuti gli infermieri ed il medico del Suem 118 con ambulanza e automedica: il personale medico sono riusciti a rianimare la 18enne e a stabilizzarne le condizioni. La giovane è stata trasportata d'urgenza presso il nosocomio Castellano dove si trova attualmente ricoverata, in lotta tra la vita e la morte. Presso l'abitazione sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco che ora indagano sull'episodio. I militari hanno ascoltato la versione del ragazzo che si trovava in compagnia della 18enne, testimone diretto del malore: il giovane, secondo quanto riferito dai militari, non avrebbe fatto uso di sostanze stupefacenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.