Precipitano nel vuoto mentre potano alcune piante, gravissimi padre e figlio

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì 9 gennaio, poco dopo le 12, a Monfumo in via Belvedere. Due uomini, un 59enne ed il figlio 30enne, sono precipitati da un'altezza di circa dieci metri mentre si trovavano all'interno di un cestello elevatore sorretto dal braccio meccanico di un camion, per effettuare la potatura di alcune piante. I feriti sono stati soccorsi da infermieri e medici del Suem 118, giunti sul posto con ambulanza, automedica ed elicottero. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Ca' Foncello di Treviso mentre il 30enne, le cui condizioni sarebbero meno preoccupanti, si trova ora ricoverato al nosocomio di Castelfranco Veneto. Indagano i carabinieri e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.