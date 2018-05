Monitoraggio qualità dell'aria: una centralina mobile a Tarzo

TARZO E’ iniziata oggi la campagna di monitoraggio nell’area comunale di Tarzo; si tratta della prima campagna, relativa alla stagione estiva, svolta in quel territorio. La centralina, posizionata in via Trevisani nel Mondo, presso la scuola primaria di secondo grado, rileverà le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici. Conclusi tutti i monitoraggi previsti nel territorio comunale, verranno elaborati i dati e pubblicata una relazione sulla qualità dell’aria rilevata.

PUBBLICATO IL RAPPORTO SUL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA PROVINCIA DI TREVISO – ANNO 2017

I risultati del monitoraggio della qualità dell’aria, realizzato da ARPAV tramite le stazioni fisse presenti nel territorio provinciale, sono disponibili nel sito internet all’indirizzo http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-treviso/aria/dap-treviso-campagne-di-monitoraggio-qualita. Tutti i dati raccolti nel corso del 2017 sono presentati attraverso sintesi ed elaborazioni grafiche. Il report illustra lo stato della qualità dell’aria a livello provinciale utilizzando il confronto con gli anni precedenti. Tra gli inquinanti monitorati ci sono gli ossidi di Zolfo, di Azoto, il Monossido di Carbonio, l’Ozono, il Particolato PM10, PM2.5, i Metalli, gli Idrocarburi Policiclici Aromatici, tra cui il Benzo(a)Pirene, e i Composti Organici Volatili, tra cui il Benzene.

I risultati evidenziano che, nel 2017, le principali criticità sono state rappresentate dal superamento diffuso sul territorio provinciale del valore limite giornaliero per il PM10. Il valore limite annuale per il PM2.5 invece non è stato superato in alcuna stazione della rete. La media annuale per il Benzo(a)pirene ha superato il valore obiettivo annuale di 1.0 ng/m3 nel capoluogo di Treviso raggiungendo un valore pari a 1.3 ng/m3. Durante i mesi estivi si sono verificati diversi superamenti della soglia di informazione per l’ozono presso le stazioni di fondo della rete provinciale. Si è inoltre osservato per il medesimo parametro un superamento della soglia di allarme presso la stazione di Treviso.

L’Indice di Qualità dell’aria, che permette di rappresentare sinteticamente lo stato di qualità dell’aria, mostra che la maggior parte delle giornate si sono attestate sul valore di qualità dell’aria “accettabile”. La relazione costituisce un approfondimento della relazione Regionale sulla Qualità dell’Aria 2017 pubblicata sul sito dell’Agenzia all’indirizzo: http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/riferimenti/documenti