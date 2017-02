Intossicazione da monossido di carbonio, sei ricoverati in ospedale

GODEGA DI SANT'URBANO Sei persone, componenti di un nucleo famigliare, sono stati ricoverati nel pomeriggio in ospedale a Conegliano in seguito ad una intossicazione da monossido di carbonio. L'episodio è avvenuto in via Bruse a Godega di Sant'Urbano dove sono intervenute le ambulanze e i medici del Suem118 e i vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Sono in corso accertamenti per scoprire la causa dell'intossicazione. Le condizioni delle persone portate in pronto soccorso non sono gravi; nessuno è in pericolo di vita.