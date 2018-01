Tutti i segreti per affrontare con sicurezza la montagna in inverno, un incontro con il CAI

SILEA Affrontare con sicurezza la montagna in inverno: è questo il tema della serata annuale dedicata alla prevenzione degli incidenti, organizzata dalla sezione trevigiana del CAI in collaborazione con la scuole di scialpinismo e alpinismo E. Castiglioni, i Logorai ed i Neveganti, in programma venerdi, 12 gennaio 2018, alle ore 20,45, nel negozio Sportler di via Eroi di Podrute a Silea. La serata, gratuita ed aperta al pubblico, prevede lezioni di istruttori, guide alpine, proiezioni di foto e filmati, e si pone l’obiettivo di formare la consapevolezza e la competenza necessaria, sia sul fronte psicologico che tecnico, per affrontare con sicurezza la montagna, anche nella stagione invernale, prevenendo insidie ed imprevisti.

Dalla scelta degli itinerari, al controllo dei materiali e delle attrezzature, all’alimentazione, fino alle valutazioni del rischio ambientale e meteo: istruttori, guide, tecnici ed esperti forniranno al pubblico, tutte le istruzioni necessarie per lo sci alpinismo, il freerider, lo snowboard, l’escursionismo, La durata prevista è di un paio d’ore e si concluderà con un buffet offerto da Sportler. Aperto a tutti, anche a principianti.