Il maltempo colpisce la Marca, a Montebelluna allagamenti e black out

Allagamenti, black out in varie zone, strade invase dall'acqua. L'ondata di maltempo che ha interessato tutta la Marca, ha colpito duramente soprattutto la zona di Montebelluna. I centralini della centrale operativa del comando provinciale di Treviso sono stati presi d'assalto. Squadre dei vigili del fuoco di Montebelluna e Asolo sono intervenute in via Monte Peralba per un danno al tetto di un'abitazione, da cui entrava dell'acqua, e in via Bassanese, all'interno di un magazzino che è stato invaso da mezzo metro d'acqua. A causa del forte acquazzone il canale Brentella si è ingrossato al punto da esondare, nel tratto di via Maso. A causa del temporale sono numerose le utente rimaste senza corrente elettrica in tutta la zona. Meno gravi le conseguenze dell'ondata di maltempo sul resto della provincia: pioggia intensa e temporali si sono registrati anche nell'Opitergino (la foto ritrae un fulmine a Oderzo), Castellana e Coneglianese. Sulle colline del prosecco sono stati attivati i cannoni spara-sale, per evitare il rischio di grandinate.

