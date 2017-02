Montebelluna: messa in sicurezza dell'anello viario, si conclude il primo stralcio

MONTEBELLUNA Saranno completati tra oggi e domani i lavori relativi al primo stralcio per la messa in sicurezza della viabilità del centro storico, resosi necessario dopo i lavori per realizzare la pedonalizzazione.

Spiega l’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo: “Gli interventi stanno riguardando la posa dei cordoli delle aiuole dei due spartitraffico: quello all’incrocio tra Corso Mazzini, via Roma e via Pastro e quello all’incrocio tra corso Mazzini, via Santa Maria in Colle e via Bertolini. E’ atteso poi il completamento del secondo stralcio che riguarda la sistemazione della viabilità dell’anello viario nell’area occidentale. Dovrà infatti essere formulato il progetto per la messa in sicurezza nel comparto tra via Bertolini, via Dei Martini a seguito dell’accordo raggiunto con il privato per l’abbattimento della casa Rossa”.

L’intervento comporterà la sistemazione dell’incrocio tra via Dei Martini, via Bertolini e via De Gasperi, dei marciapiedi e degli attraversamenti pedonali e la relativa asfaltatura. Si darà cosi risposta in particolare alla richiesta di allargamento del marciapiede nei pressi dell’incrocio tra via Bertolini e via De Gasperi, come richiesto dal comitato civico di San Gaetano per mettere in sicurezza l’attraversamento degli studenti diretti alle scuole medie.