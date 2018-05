Finalmente l'Estate arriva a Montebelluna: nel weekend riapre la piscina scoperta

MONTEBELLUNA Inizia con un po' di anticipo l'Estate in quel di Montebelluna. Le piscine "Chiara Giavi" sono infatti pronte a riaprire l'amata piscina esterna scoperta, per la felicità dei tanti cittadini che non vedono l'ora di un bel tuffo rinfrescante per riprendersi dalle alte temperature di questi ultimi giorni. Come poi riporta "la Tribuna", la direzione ha deciso di non aumentare il tariffario, mantenendo il biglietto intero a 7,20 euro e quello ridotto a 5,30 euro, mentre i bambini entreranno gratis se fino ai cinque anni. Per quanto concerne invece gli orari, la casca sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 21, il sabato dalle 9.30 alle 20 e domenica dalle 9 alle 19.30. Tra le attività proposte invece, sicuramente di interesse sono il Nutellaparty il mercoledì e il Pizzacamping il venerdì, il tutto oltre al classico Piscina Camping per l'attività acquatica seguita da laboratori.