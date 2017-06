Asfaltature a Montebelluna: dal 12 giugno si parte con via Santa Caterina

MONTEBELLUNA Partiranno il prossimo 12 giugno le opere di asfaltatura di via Santa Caterina dopo i lavori che hanno riguardato la realizzazione della rotatoria nei mesi scorsi. L'intervento, del costo di 105mila euro, è uno tra quelli intervisti all'interno del pacchetto manutenzioni di 915 mila euro. Per consentire i lavori sarà modificata la viabilità con l'istituzione di un senso unico in direzione est-ovest in via Santa Caterina.

Spiega l’assessore ai lavori pubblici, Michele Toaldo: “I lavori inizieranno il prossimo 12 giugno e riguarderanno tutta via Santa Caterina, da via Ospedale, verso est, fino all'intersezione con la rotatoria tra via Bertolini, via San Gaetano e via Sansovino. L’intervento è stato programmato volutamente alla fine dell’anno scolastico in modo da limitare i disagi. Ciononostante chiediamo ai cittadini di pazienza visto che, per permettere i lavori, sarà istituto un senso unico di circolazione da est ad ovest di cui daremo avviso nei giorni precedenti”.

Interviene il sindaco, Marzio Favero: “Con l'asfaltatura si andrà anche a realizzare una banchina ad uso ciclopedonale a nord, ovviamente con divieto di parcheggio da parte degli automobilisti. Già durante la discussione delle osservazioni del Piano generale del traffico urbano, era una richiesta molto sentita da parte dei residenti. Assieme ai tecnici abbiamo fatto un sopralluogo qualche mese fa grazie al quale abbiamo appurato la fattibilità dell’intervento che meglio andrà a qualificare l'intervento sul tratto stradale migliorando la sicurezza per pedoni e ciclisti. E' il caso di essere molto chiari anche su un altro aspetto: la rotatoria ha eliminato uno degli incroci più pericolosi della città ed ora con la realizzazione della banchina, si crea uno spazio di rispetto per i pedoni, ma è bene dire in anticipo che con la Polizia locale saremo severi in caso di infrazione dei limiti di velocità”.