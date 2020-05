Lavoratori in nero e sporcizia, blitz dei Nas in un'azienda tessile

Sporcizia, lavoro nero, irregolari. Questo il quadro, desolante, che si sono trovati di fronte i carabinieri del nucleo Nas di Treviso che nei giorni scorsi, durante un controllo svolto a Paese, hanno denunciato un cittadino cinese di 36 anni, titolare di una ditta tessile di abbigliamento per violazione delle norme relative la sicurezza e la salute sul lavoro e per avere impiegato manodopera clandestina.

I militari, supportati cai carabinieri di Montebelluna e dagli ispettori dell'Ulss 2, hanno proceduto all’ispezione congiunta dell’azienda, trovando 8 cittadini cinesi impiegati in attività lavorativa all’interno di locali, riscontrati in pessime condizioni igienico-sanitarie (diffusa sporcizia, vie di movimentazione ostruite ed impraticabili). Di questi, due lavoratori sono risultati clandestini e privi di contratto di lavoro per i quali sono state avviate le procedure di identificazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.