Ladruncole rubano le mance delle bariste, il video finisce su Facebook

Un filmato di videosorveglianza, in bianco e nero, che dall'alto riprende il bancone e parte del locale. Seduti in disparte due uomini che discutono tra loro. Di fronte alla cassa tre ragazzine, quasi certamente minorenni: una delle bariste consegna loro alcune monetine di resto e si allontana, voltandosi. Pochi secondi e una delle giovanissime allunga la mano, prende un barattolo in cui sono raccolte le mance dei clienti e lo infila sotto la giacca, prima di spostarsi verso il lato del bancone alla sua sinistra, dove un'altra barista sta servendo le ragazzine.

IL VIDEO PUBBLICATO SULLA PAGINA FACEBOOK DEL BAR

Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del locale "Caneva del Moro" di Montebelluna, in via Tripoli a Montebelluna. L'iniziativa ha creato ovviamente vibranti polemiche tra chi si scaglia contro le malviventi (ipotizzando fossero nomadi) e chi critica la pubblicazione del filmato che immortala quasi certamente delle minori. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Montebelluna.