Biblioweek: domenica 21 ottobre “Meteoriti dal cielo e selci dalla terra”

Il Centro di Documentazione del Museo aderisce al Biblioweek, settimana di promozione delle Biblioteche dedicando un pomeriggio al tema: “Meteoriti dal cielo e selci dalla terra”. Libri, collezioni e mecenati del Museo di Montebelluna. Sarà l'occasione per illustrare ricerche e attività promosse dal Museo Civico, grazie anche al contributo di nuovi mecenati nell'ambito dell'Art Bonus Un pomeriggio speciale tra ricerca scientifica, valorizzazione e divulgazione. Attività, letture e visite alle sale. Dimostrazione di scheggiatura della selce. L'iniziativa è rivolta a tutti, grandi e piccoli, per condividere, divertendosi, i risultati delle ricerche del Museo Civico di Montebelluna insieme all'Università degli Studi di Ferrara e diffondere l'importanza dell'Art Bonus come sostegno alle attività degli enti culturali.

Programma

ore 15.30

Letture per bambini nella sezione archeologica del Museo e nella Mostra Viaggiatori del Cosmo

ore 16.30

Presentazione di ricerche e attività promosse nell'ambito dell'Art Bonus, con visita ai reperti della Miniera preistorica di selce del Monte Doc esposti per l'occasione. Nel frattempo, per bambini e ragazzi, visita animata alle sale del Museo.

ore 17.00: Dimostrazione di scheggiatura della selce a cura di Nicolò Scialpi dell'Università degli Studi di Ferrara, per tutti