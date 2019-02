Investe un ciclista e non si ferma a soccorrerlo, il "pirata" è un pensionato

Ha investito con l'auto un ciclista, facendolo cadere a terra, e poi si dilegua, facendo perdere le proprie tracce. Il "pirata" di turno è stato identificato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Montebelluna. Si tratta di un insospettabile 76enne di Volpago del Montello. Il pensionato, fino a giovedì senza nessun precedente alle spalle, è stato denunciato per fuga con incidente e danni alle persone e omissione di soccorso.

L'episodio di cui l'anziano si è reso protagonista è avvenuto il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio scorso, a Montebelluna in via Bongioanni. L'uomo, alla guida della sua Peugeot 207, ha investito un ciclista 42enne, residente a Povegliano. Il malcapitato è caduto a terra e ha riportato lesioni lievi: l'auto che lo aveva centrato, con suo grande stupore, non si era fermata a soccorrerlo e perciò ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per sporgere denuncia. A distanza di poco meno di un mese gli investigatori, grazie anche alla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a dare un nome ed un volto al "pirata".