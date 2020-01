Rubano una bici a Montebelluna: identificati e denunciati

In seguito all’attività investigativa conseguente ad un furto di una bicicletta avvenuto nei giorni scorsi nella zona centrale di Montebelluna, nella giornata di martedì sono stati individuati in centro i due probabili autori da parte di una pattuglia della polizia locale. In questa fase di identificazione uno dei due si è dato alla fuga finché, grazie all’intervento di una volante dei carabinieri di Montebelluna, chiamata in supporto, veniva individuato e nuovamente fermato. Poiché entrambi i cittadini stranieri, erano senza documenti di riconoscimento, sono stati fotosegnalati presso la Compagnia dei carabinieri di Montebelluna e denunciati per furto aggravato in concorso.

Da segnalare che una delle due persone è stata trovata in possesso di un taglierino per cui è stata denunciata all’autorità giudiziaria anche per possesso di arma impropria. Commenta il sindaco, Marzio Favero: «Ancora una volta la collaborazione tra polizia locale e carabinieri e si rivela estremamente funzionale ed è frutto anche del dialogo instauratosi con il tenente colonnello, Sabatino Piscitello, ex comandante della compagnia di Montebelluna che proprio in quesi giorni si è congedato per prendere servizio a Padova».