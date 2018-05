Vandali in stazione dei treni, in frantumi la vetrata della biglietteria

MONTEBELLUNA Vandali in azione nella notte tra domenica e lunedì presso la stazione ferroviaria di Montebelluna: ignoti hanno mandato in frantumi una delle vetrate della biglietteria. L'episodio è stato scoperto in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Montebelluna che ora indagano sull'episopdio; saranno visionate le telecamere di sorveglianza della stazione, a caccia di indizi utili per dare un volto al responsabile.