Cronaca Montebelluna / Viale della Stazione

Autobus della Mom vandalizzato, rubato estintore e cassetta del pronto soccorso

Ignoti, nella notte, hanno mandato in frantumi un finestrino per poi mettere a segno il doppio furto. L'episodio è avvenuto a Montebelluna in via della stazione. Indagano i carabinieri