Entrano nel bus di notte: danni agli interni e rifiuti gettati ovunque

MONTEBELLUNA Si susseguono in questi giorni vari episodi di vandalismo nei confronti di mezzi e sedi della Mom. L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda un bus che era stato posteggiato nei pressi della stazione di Montebelluna. Ignoti, nel corso della notte, sono penetrati nel mezzo e ne hanno imbrattato e danneggiato gli interni, gettando anche vari rifiuti. A rivolgersi ai carabinieri è stato l'autista che avrebbe dovuto utilizzare il bus. Sull'episodio indagano i militari di Montebelluna che passeranno al setaccio le telecamere presenti in zona per identificare i responsabili. I danni sono stati quantificati in circa 5mila euro.