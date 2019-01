Rubano le mance alle bariste, ladruncole identificate e denunciate

Approfittando di una distrazione del personale del bar, avevano rubato dal bancone un salvadanaio che conteneva le mance per le bariste, una somma di circa 70 euro in spiccoli. Le autrici del furto, tre ragazze di origini bosniache residenti nel montebellunese, tra cui due minorenni, sarebbero rimaste impunite se all'interno del locale preso il mira, la "Caneva del Moro" di via Tripoli a Montebelluna, non fossero installate alcune telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato il furto.

L'episodio risale allo scorso 26 dicembre ed era stato molto "chiacchierato" per la scelta del proprietario del locale di pubblicare, sulla pagina Facebook del bar, video e foto delle ladruncole. Ad una settimana di distanza dall'episodio, il 2 gennaio, i carabinieri di Montebelluna hanno identificato e denunciato le autrici del furto: la maggiorenne, 21enne, è stata segnalata alla Procura di Treviso, le due complici, di 17 e 16 anni, alla Procura per i minori di Venezia. Tutte dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.