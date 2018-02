Ex cava Zapparè aperta l’asta pubblica per l’affitto di due anni: raddoppia la durata

MONTEBELLUNA Scadono martedì 20 febbraio alle 12.00 i termini per presentare le offerte relative al contratto di affitto agrario del terreno comunale ex cava Zapparè. L’avviso d’asta pubblica pubblicato in questi giorni, concede l’affitto per prossime due annate, cioè fino al 10 novembre 2019. Si tratta di un’asta con il metodo delle offerte segrete, al rialzo rispetto al prezzo base d’asta di 1000 euro. Rispetto allo scorso anno viene raddoppiata la durata e la base d’asta.

Il terreno posto in affitto agricolo, che ha una superficie di circa 72mila metri quadrati, un tempo sfruttato come cava di ghiaia, è già stato ricomposto dal punto di vista ambientale ed agricolo, essendo affittato con la stessa procedura da qualche anno. Chi si aggiudicherà l’affitto avrà l’obbligo della manutenzione, pena l’addebito del servizio, con regolare taglio di erba per almeno tre volte all’anno ed entro il 30 maggio, il 15 luglio ed il 15 ottobre. Gli interessati a presentare l’offerta dovranno obbligatoriamente prendere visione dello stato dei luoghi, pena l’esclusione, giovedì 15 febbraio dalle 10.00 alle 10.30 presso la stessa ex cava in cui sarà presente un funzionario comunale che rilascerà l’attestazione di presa visione da allegare poi alla richiesta di ammissione.



L’incanto è fissato per venerdì 23 febbraio alle 11.00 presso la Sala consiliare di Montebelluna. Tutti i dettagli dell'avviso pubblico sono disponibili nel sito istituzionale del Comune di Montebelluna. Come è noto è in corso da tempo fra il Comune di Montebelluna ed il Consorzio di bonifica Piave un dialogo per l’utilizzo dell’ex cava Zapparè quale bacino da impiegare come laminatoio in caso di emergenza idrogeologica. Nelle more del perfezionamento dell’accordo e della definizione delle opere infrastrutturali necessarie, il Comune provvede ad un avviso pubblico per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria dell’area per i due anni agrari salvo, facoltà da parte del Comune, nel caso si realizzino le condizioni per un intervento in tempi più stretti da parte del Comune stesso e del Consorzio, di recedere anticipatamente dal contratto di affitto agrario.