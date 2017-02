In centro a Montebelluna una cerimonia pubblica per ricordare le vittime delle foibe

MONTEBELLUNA Si è tenuta mercoledì mattina in centro a Montebelluna la cerimonia per commemorare e rinnovare la memoria della tragedia dei fratelli istriani, giuliani e dalmati vittime delle foibe. Promossa dal Comune di Montebelluna, in collaborazione con l'Associazione nazionale Venezia Giulia, la cerimonia ha visto la partecipazione delle associazioni combattentistiche, di alcuni assessori e consiglierei comunali, oltre al sindaco Marzio Favero che ha deposto una corona commemorativa presso la lapide dedicata ai Caduti all’ingresso della sede municipale.